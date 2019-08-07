В Бурятии предприятия нарушали сроки годности и условия хранения рыбы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

За 6 месяцев в республике проверили 94 объекта, осуществляющих оборот продукции из водных биоресурсов



Управлением Роспотребнадзора по Бурятии за 6 месяцев 2019 года исследовано 152 пробы. Проб, не отвечающих требованиям по санитарно-химическим, физико-химическим и паразитологическим показателям не установлено.



По микробиологическим показателям не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям 2 % проб, что в 1,3 раза ниже аналогичного показателя прошлого года.



Всего за истекший период проверено 94 объекта, осуществляющих оборот продукции из водных биоресурсов, в том числе 1 предприятие-производитель, 63 предприятия торговли и 30 предприятий общественного питания.



- На 5 объектах выявлены нарушения в части нарушения сроков годности и условий хранения продукции, производственного контроля за качеством вырабатываемой продукции, нарушение персоналом правил личной гигиены. По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.