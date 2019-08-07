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Улан-удэнец украл телефон у ребёнка в автобусе

Улан-удэнец украл телефон у ребёнка в автобусе
Общество,  Фото:Пресс-служба Росгвардии по Бурятии
Злоумышленника заметили сотрудники Росгвардии 

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, находясь на маршруте патрулирования на улице Саянская Октябрьского района в Улан-Удэ, обратил внимание на компанию мужчин. Они при виде служебного автомобиля резко поменяли направление движения. Когда сотрудники направились в их сторону, один из мужчин бросил сотовый телефон и побежал.

Росгвардейцы задержали подозрительного прохожего и вызвали сотрудников полиции. Как выяснилось, брошенный телефон злоумышленник украл в автобусе у ребёнка в районе остановки «Товары Бурятии».

- Сообщение о краже телефона поступило от матери пострадавшей девочки, которая сообщила, что телефон у дочери похитили из кармана рюкзака, надетого на спину, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

В отношении 30-летнего улан-удэнца возбуждено уголовное дело за кражу. Ведётся следствие.
кража Росгвардия
 
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