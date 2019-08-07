Улан-удэнец украл телефон у ребёнка в автобусе

Злоумышленника заметили сотрудники Росгвардии
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, находясь на маршруте патрулирования на улице Саянская Октябрьского района в Улан-Удэ, обратил внимание на компанию мужчин. Они при виде служебного автомобиля резко поменяли направление движения. Когда сотрудники направились в их сторону, один из мужчин бросил сотовый телефон и побежал.
Росгвардейцы задержали подозрительного прохожего и вызвали сотрудников полиции. Как выяснилось, брошенный телефон злоумышленник украл в автобусе у ребёнка в районе остановки «Товары Бурятии».
- Сообщение о краже телефона поступило от матери пострадавшей девочки, которая сообщила, что телефон у дочери похитили из кармана рюкзака, надетого на спину, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
В отношении 30-летнего улан-удэнца возбуждено уголовное дело за кражу. Ведётся следствие.
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