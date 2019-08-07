В Бурятии тушат 6 лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Леса горят в разных районах республики



За сутки в Бурятии обнаружено 4 новых лесных пожара, площадью около 4 га в Баргузинском и Северо-Байкальском районах. Всего за сутки в республике проводились работы по тушению девяти лесных пожаров на площади 1161 га.



По состоянию на 8 утра продолжаются работы по тушению шести лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах и дотушиванию трёх локализованных очагов в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах.



За сутки на тушении лесных пожаров работало 382 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также задействовано 45 единиц техники.



- Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 12 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на площади 50 315 га. Очаги находятся в горной труднодоступной местности, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, - сообщает пресс-служба РАЛХ.



Продолжает действовать режим ЧС на территории Забайкальского национального парка в связи со сложной лесопожарной обстановкой.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят соблюдать правила пожарной безопасности.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.