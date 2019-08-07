В Иркутской области водитель грузовика сбил мужчину

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Он переходил дорогу в неположенном месте



Дорожная авария произошла вчера около 13 часов в Иркутской области на автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Булюшкина Тулунского района.



Водитель грузовика сбил 36-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался до приезда медиков.



Сейчас полицейские ищут свидетелей и очевидцев аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.