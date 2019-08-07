Он переходил дорогу в неположенном месте
Дорожная авария произошла вчера около 13 часов в Иркутской области на автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Булюшкина Тулунского района.
Водитель грузовика сбил 36-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался до приезда медиков.
Сейчас полицейские ищут свидетелей и очевидцев аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области водитель грузовика сбил мужчину
Общество, Фото:
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