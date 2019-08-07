 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Августа

06 Августа

Популярное

В Иркутской области водитель грузовика сбил мужчину

В Иркутской области водитель грузовика сбил мужчину
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он переходил дорогу в неположенном месте

Дорожная авария произошла вчера около 13 часов в Иркутской области на автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Булюшкина Тулунского района.

Водитель грузовика сбил 36-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

Сейчас полицейские ищут свидетелей и очевидцев аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП.смерть Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области водитель грузовика сбил мужчину
В Иркутской области водитель грузовика сбил мужчину
Общество, 07.08.2019
Он переходил дорогу в неположенном месте
Завтра в Бурятию приедет медицинский поезд
Завтра в Бурятию приедет медицинский поезд
Общество, 07.08.2019
Желающим пройти обследование нужно будет принести документы  
Воздух в Улан-Удэ признали безопасным
Воздух в Улан-Удэ признали безопасным
Общество, 07.08.2019
Роспотребнадзор опубликовал результаты мониторинга атмосферного воздуха
В улан-удэнской колонии прошли «Летние спортивные игры»
В улан-удэнской колонии прошли «Летние спортивные игры»
Общество, 07.08.2019
Осуждённые соревновались в различных видах спорта   
Улан-удэнские спасатели накормили оставшихся без присмотра детей. ВИДЕО
Улан-удэнские спасатели накормили оставшихся без присмотра детей. ВИДЕО
Общество, 07.08.2019
Малыши играли на подоконнике у открытого окна 
Бурятские спортсменки завоевали 2 медали турнира по борьбе «Poland Open»
Бурятские спортсменки завоевали 2 медали турнира по борьбе «Poland Open»
Общество, 07.08.2019
Вероника Чумикова и Мария Кузнецова вошли в состав сборной России для подготовки к чемпионату мира по борьбе  
На Байкале в Бурятии научили готовить эвенкийские блюда
На Байкале в Бурятии научили готовить эвенкийские блюда
Общество, 07.08.2019
Состоялся традиционный фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын на Северном Байкале»
В Улан-Удэ работникам выплатили задолженность по зарплате – более 345 тысяч
В Улан-Удэ работникам выплатили задолженность по зарплате – более 345 тысяч
Общество, 07.08.2019
Суммы задолженностей варьировались от 9 до 83 тысяч рублей
В Улан-Удэ в выходные закроют движение на «кольце»
В Улан-Удэ в выходные закроют движение на «кольце»
Общество, 07.08.2019
Неудобства связаны с ремонтом трамвайных путей 
Готовивший еду забайкалец стал виновником крупного лесного пожара
Готовивший еду забайкалец стал виновником крупного лесного пожара
Общество, 07.08.2019
Из-за его неосторожности выгорел лес на площади 538 гектар
В Бурятии рекультивировали загрязнённый опасными отходами участок
В Бурятии рекультивировали загрязнённый опасными отходами участок
Общество, 07.08.2019
В землю были закопаны лекарственные препараты 
Жители Забайкалья незаконно собирали краснокнижные растения
Жители Забайкалья незаконно собирали краснокнижные растения
Общество, 07.08.2019
Самая большая партия состояла из 11 мешков, общей массой 230 килограмм
В Бурятии температура опускалась до -3
В Бурятии температура опускалась до -3
Общество, 07.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 августа по республике утром местами туманы, днём местами локальные грозы с небольшими дождями

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^