Завтра в Бурятию приедет медицинский поезд



Часы работы центра — с 9:00 до 18:00, на станции Наушки — с 10:00 до 18:00.



Мобильная клиника побывает на десяти станциях:

8 августа — ст. Наушки

9 августа — ст. Джида

10 августа — ст. Селендума

11 августа — ст. Гусиное Озеро

12 августа — ст. Загустай

13 августа — ст. Горхон

14 августа — ст. Селенга

15 августа — ст. Мысовая

16 августа — ст. Танхой

17 августа — ст. Выдрино Часы работы центра — с 9:00 до 18:00, на станции Наушки — с 10:00 до 18:00.Мобильная клиника побывает на десяти станциях:

Передвижной консультативно-диагностический центр (ПКДЦ) «Академик Фёдор Углов» будет работать в Бурятии с 8 по 17 августа. Желающим пройти обследование нужно иметь при себе направление в ПКДЦ, которое выдаётся в больнице или поликлинике, к которой приписан гражданин, полис и паспорт.Специалисты центра проводят обследования и консультации по различным направлениям. Установленное в «поликлинике на колёах» медицинское оборудование позволяет в краткие сроки установить клинический диагноз и назначить необходимое лечение.География поездок ПКДЦ постоянно расширяется. Поезд здоровья уже побывал на Дальнем Востоке, БАМе, а в прошлом — в Архангельской области и Республике Коми. В целом за год поезд совершает до 11–13 поездок с охватом Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Следующее прибытие медицинского поезда в республику запланировано на декабрь 2019 года.Все услуги медицинского поезда предоставляются бесплатно. Консультации участников и ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла проводятся вне очереди, сообщает пресс-служба ВСЖД.