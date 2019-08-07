Воздух в Улан-Удэ признали безопасным

Роспотребнадзор опубликовал результаты мониторинга атмосферного воздуха
Управлением Роспотребнадзора по Бурятии продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха в населённых пунктах, подверженных задымлению от лесных пожаров.
6 августа проведено 47 исследований атмосферного воздуха в сёлах Баргузинского, Кяхтинского и Северобайкальского районов республики и Улан-Удэ.
- По результатам исследований содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,3 ПДК, диоксиду азота – 0,6 ПДК, диоксиду серы – 0,3 ПДК, оксиду углерода – 0,4 ПДК, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
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