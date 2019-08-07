Бурятские спортсменки завоевали 2 медали турнира по борьбе «Poland Open»



Вероника Чумикова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг. Мария Кузнецова стала бронзовым призёром в весовой категории до 62 кг, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки.



Они вошли в состав сборной России для подготовки к чемпионату мира по борьбе, который пройдёт в городе Нур-Султан (Казахстан) с 14 по 22 сентября.



- Сейчас спортсменки в составе сборной России будут готовиться к чемпионату мира. Им предстоит два тренировочных сбора. Окончательный состав сборной на чемпионат будет объявлен в начале сентября, - рассказал Цыденжап Гулгенов, старший тренер по вольной (женской) борьбе Центра спортивной подготовки Бурятии.



Чемпионат мира 2019 года станет отборочным на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.



Спортсменки Центра спортивной подготовки Бурятии Вероника Чумикова и Мария Кузнецова выиграли медали международного турнира «Poland Open 2019», где выступали в составе сборной России по женской борьбе.