Суммы задолженностей варьировались от 9 до 83 тысяч рублей
Судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых производств взыскали работникам ООО «Улан-Удэнская городская энергосбытовая компания» задолженность по зарплате.
Компания, занимающаяся продажей электрической энергии потребителям Улан-Удэ, не выплатила зарплату 10 работникам на общую сумму свыше 345 тысяч рублей. Суммы задолженностей варьировались от 9 до 83 тысяч рублей.
- После надлежащей проверки подлинности предъявленных исполнительных документов – удостоверений КТС в службе судебных приставов были возбуждены исполнительные производства. Как того требует законодательство, с расчётных счетов компании в приоритетном порядке было произведено списание задолженности по заработной плате. Поскольку помимо зарплаты, компания имеет задолженности по иным исполнительным производствам другой очередности взыскания, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Бурятии.
На сегодня средства перечислены на счета взыскателей, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
В Улан-Удэ работникам выплатили задолженность по зарплате – более 345 тысяч
Общество, Фото:
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