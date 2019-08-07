В Улан-Удэ в выходные закроют движение на «кольце»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Неудобства связаны с ремонтом трамвайных путей



В эти выходные дни на кольцевой развязке пересечений улиц Ключевская и проспект Автомобилистов в Улан-Удэ, со стороны трамвайной остановки «Товары Бурятии», будут выполняться работы по капитальному ремонту трамвайных путей.



С 23:00 9 августа до 6:00 12 августа движение машин по автомобильному переезду будет закрыто. Объезд зоны работ можно будет произвести на переезде перед остановкой «Товары Бурятии».



Движение трамваев маршрута № 4 по улице Ключевской от остановки «Лицей 24» до кольцевой развязки будет закрыто. Трамваи 4 маршрута на участке от остановки «Лицей 24» до кольцевой развязки будут двигаться по проспекту Строителей, сообщает МУП «Управление трамвая».