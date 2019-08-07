Житель Иркутской области украл телефон знакомого из бани

Мужчине грозит пять лет колонии



В полицию Иркутской области обратился житель посёлка Шумский Нижнеудинского района. Он заявил, что из бани, расположенной в ограде его дома, был украден смартфон.



Полицейские установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 20 летний знакомый потерпевшего.



За кражу возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.