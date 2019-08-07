Готовивший еду забайкалец стал виновником крупного лесного пожара

Из-за его неосторожности выгорел лес на площади 538 гектар
42-летний житель села Урлук Забайкальского края предстанет перед судом за уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, с причинением крупного ущерба.
Днём 21 мая мужчина находился в лесу, расположенном в 6 километрах от села где он проживает. Чтобы приготовить себе обед, он развёл костёр в месте с подсохшей травой, не окаймив место разжигания минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. Этим он нарушил правила пожарной безопасности в лесах.
После этого, из-за порыва ветра, пламя перекинулось на надпочвенную подстилку леса и сухую траву на близлежащей территории и далее в лесной массив. В результате вспыхнул пожар на площади 538 гектар. Из-за неосторожности мужчины лесному фонду причинён ущерб на общую сумму 230 тысяч рублей, который относится к крупному ущербу.
В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью признал свою вину.
Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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