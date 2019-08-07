В Бурятии дома для детей-сирот не были обеспечены резервными источниками питания

В дело вмешалась прокуратура



Для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, между управление капитального строительства правительства Бурятии и индивидуальным предпринимателем заключены государственные контракты на приобретение восьми жилых квартир.



Однако прокуратура Закаменского района Бурятии выявила несоответствие указанных жилых помещений строительным, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. Начальнику учреждения внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. После прокурорской проверки помещения отремонтировали.



- В соответствии с контрактами теплоснабжение в квартирах обеспечено электрическими конвекторами, однако резервными источниками питания жилые помещения не были снабжены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба». Проводится расследование.



В ходе прокурорской проверки резервные источники приобретены.