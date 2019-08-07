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В Бурятии дома для детей-сирот не были обеспечены резервными источниками питания

В Бурятии дома для детей-сирот не были обеспечены резервными источниками питания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, между управление капитального строительства  правительства Бурятии и индивидуальным предпринимателем заключены государственные контракты на приобретение восьми жилых квартир.

Однако прокуратура Закаменского района Бурятии выявила несоответствие указанных жилых помещений строительным, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. Начальнику учреждения внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. После прокурорской проверки помещения отремонтировали.

- В соответствии с контрактами теплоснабжение в квартирах обеспечено электрическими конвекторами, однако резервными источниками питания жилые помещения не были снабжены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба». Проводится расследование.

В ходе прокурорской проверки резервные источники приобретены.
прокуратура
 
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