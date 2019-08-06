Идея создания памятника принадлежала осуждённым
В исправительной колонии № 8 состоялось торжественное открытие памятника Константину Станиславскому.
- 2019 год объявлен Годом театра в России. Столь важное событие нашло отклик и среди осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии № 8. 2 августа состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию памятника выдающемуся театральному деятелю Константину Сергеевичу Станиславскому, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В церемонии открытия памятника приняли участие заместитель начальника УФСИН Бурятии Алексей Кочетов, председатель Общественного совета при УФСИН Николай Ломако, заслуженный работник культуры России, профессор, член Общественного совета при УФСИН Сергей Добрынин. Они перерезали красную ленту, поздравили всех присутствующих и поблагодарили осуждённых, создателей памятника, за проделанную работу.
На открытии также присутствовали неоднократный чемпион Бурятии по пауэрлифтингу Эдуард Николаев, личный состав учреждения и осуждённые, отбывающие наказание в колонии.
Идея создания памятника принадлежала самим осуждённым, администрация учреждения их инициативу поддержала.
Центральное место занимает бюст Константина Станиславского, подножие и основу памятника занимает барельеф, включающий различные театральные сцены. Также в композицию вошла картина на заднем плане (фон), изображающая парк.
В колонии в Улан-Удэ открыли памятник Станиславскому
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