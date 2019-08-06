Почти 200 иркутянок станут «бабушками-гламур»

В Иркутске более 2000 пожилых пройдут курсы «Старость в радость»







В Иркутске завершилась запись пожилых на курсы «Старость в радость». За три дня подано 2142 заявки. Самым многочисленным стал набор на курсы «Бабушка-онлайн». Их будут посещать более четырёхсот человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.195 иркутянок будут обучаться культуре речи, основам стиля, косметологии и здорового питания на курсе «Бабушка-гламур». 275 человек пожелали освоить основы рисования и живописи на курсе «Рисунок с нуля». 382 жителя областного центра записались на занятия йогой и оздоровительной гимнастикой в рамках курса «Бабушка-фитнес». 319 человек будут посещать курсы по изучению иностранных языков – «Бабушка-полиглот». На обучение различным стилям танца подали заявки 225 участников, театральному мастерству – 156 человек. Ещё 68 иркутян проявили интерес к шахматам. Занятия пройдут с октября по декабрь.Напомним, пройти курсы «Старость в радость» могут иркутяне в возрасте от 55 лет и старше. С каждым годом проект набирает популярность среди старшего поколения горожан. Запись проходит два раза в год: первые три рабочих дня февраля и первые три рабочих дня августа. Ближайшая запись на курсы состоится с 3 по 5 февраля 2020 года.