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Почти 200 иркутянок станут «бабушками-гламур»

Почти 200 иркутянок станут «бабушками-гламур»
Общество,  Фото:pixabay.com
В Иркутске более 2000 пожилых пройдут курсы «Старость в радость»

В Иркутске завершилась запись пожилых на курсы «Старость в радость». За три дня подано 2142 заявки. Самым многочисленным стал набор на курсы «Бабушка-онлайн». Их будут посещать более четырёхсот человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

195 иркутянок будут обучаться культуре речи, основам стиля, косметологии и здорового питания на курсе «Бабушка-гламур». 275 человек пожелали освоить основы рисования и живописи на курсе «Рисунок с нуля». 382 жителя областного центра записались на занятия йогой и оздоровительной гимнастикой в рамках курса «Бабушка-фитнес». 319 человек будут посещать курсы по изучению иностранных языков – «Бабушка-полиглот». На обучение различным стилям танца подали заявки 225 участников, театральному мастерству – 156 человек. Ещё 68 иркутян проявили интерес к шахматам. Занятия пройдут с октября по декабрь.

Напомним, пройти курсы «Старость в радость» могут иркутяне в возрасте от 55 лет и старше. С каждым годом проект набирает популярность среди старшего поколения горожан. Запись проходит два раза в год: первые три рабочих дня февраля и первые три рабочих дня августа. Ближайшая запись на курсы состоится с 3 по 5 февраля 2020 года.
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