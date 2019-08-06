Иркутская область выбрана площадкой донорского марафона

Российские волонтёры начали проект по подготовке ответственных доноров







В России сегодня стартовал марафон «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» – проект, направленный на развитие безвозмездного и регулярного донорства крови и её компонентов. На конкурсной основе были выбраны десять регионов, ставшими опорными для его реализации. Это Москва, Мордовия, Дагестан, Воронежская, Самарская, Саратовская, Кировская, Иркутская, Калининградская области и Приморский край.Проект продлится до мая 2020 года. Присоединиться к марафону можно будет на любом этапе. Регистрация «марафонцев» уже открыта. Рассматриваться будут кандидатуры старше 18 лет, не имеющие противопоказаний к донорству крови. Ожидается, что в организации марафона примут участие более 200 добровольцев, а его участниками станут около семи тысяч россиян.По заявлению организаторов, они отказались от многочисленных массовых донорских акций в пользу индивидуальной и стабильной работы с донорами и теми, кто хочет войти в их число. «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» – это цикл донаций и системных мероприятий в поддержку регулярного донорства крови. Добровольцы будут рассказывать об основах донорства и правилах донаций, профилактике заболеваний, которые могут служить отводом, помогут людям сформировать здоровые привычки и организуют для них донорские акции. Участники проекта смогут получать оперативные консультации через чаты с волонтёрами-наставниками.Весной 2020 года будут определены 500 финалистов, активно проявивших себя на мероприятиях и сдавших кровь или её компоненты три и более раз. Все они получат памятные призы и комплекты подарков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.