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Борцы из Бурятии стали победителями «Большого приза Алханая»

Борцы из Бурятии стали победителями «Большого приза Алханая»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Баир Омоктуев стал вторым в абсолютном первенстве среди мужчин

С 3 по 4 августа в национальном парке «Алханай» прошёл XV-ый юбилейный открытый чемпионат Забайкальского края по бурятской борьбе «Барилдаан» «Большой приз Алханая». В турнире приняли участие 180 борцов из муниципальных районов Агинского Бурятского округа, Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области и Монголии.

Соревнования проходили среди юношей 2002 года рождения и младше в весовых категориях до 45 кг, до 55 кг, до 65 кг, до 75 кг и свыше 75 кг; среди мужчин в весе: до 63 кг, до 75 кг, до 92 кг и свыше 92 кг. Чемпионат проводился по правилам бурятской борьбы «Барилдаан». Система определения победителей – олимпийская. Побежденным считался борец, первым коснувшийся земли любой частью тела.

На турнире присутствовало обязательное требование к форме одежды: головной убор, шуудаг, пояс и мягкая обувь. В ней перед началом соревнований проводился ритуальный парад-представление борцов. Борцы выбегали на поле, исполняя «танец орла». Также каждый участник имел своего «заhуул» – секунданта в национальной одежде, который в форме своеобразного напева «соло» прославлял своего спортсмена. В ходе поединка «заhуул» помогал своему подопечному советами, отстаивал его интересы перед судьями.

В результате упорной борьбы чемпионами и призёрами турнира стали представители Агинского округа и Бурятии.

Среди юношей

До 45 кг
I место – Цыренов Жаргал (Догой)
II место – Дондоков Мунко (Амитхаша)
III место – Дашиев Батор (Зугалай)

До 55 кг
I место – Данцаранов Арсалан (Могойтуй)
II место – Цыренжапов Цырен (Зуткулей)
III место – Кравцов Родион (Цаган-Оль)

До 65 кг
I место – Буянтуев Бавасан (Улан-Удэ)
II место – Бальжинимаев Еши (Могойтуй)
III место – Бальжиров Доржи (Ага-Хангил)

До 75 кг
I место – Дамдинов Чингис (Алханай)
II место – Рахлецов Юрий (Амитхаша)
III место – Дарижапов Цырен (Догой)

Свыше 75 кг
I место – Судаков Максим (Дульдурга)
II место – Жибалов Илья (Улан-Удэ)
III место – Найданов Жаргал (Токчин)

Среди мужчин

До 63 кг
I место – Намсараев Алдар (Цаган-Оль)
II место – Содномдашиев Балто (Цокто-Хангил)
III место – Очиров Баясхалан (Улан-Удэ)

До 75 кг
I место – Цыденжапов Намжил (Хара-Шибирь)
II место – Абидуев Далай (Агинское)
III место – Дараев Бато (Судунтуй)

До 92 кг
I место – Омоктуев Баир (Улан-Удэ)
II место – Ешиев Зориг (Будалан)
III место – Дарижапов Марк (Курумкан)

Свыше 92 кг
I место – Максаров Цыбик (Урда-Ага)
II место – Жамбалов Зориг (Догой)
III место – Цыренжапов Батор (Догой)

Абсолютное первенство среди юношей
1 место – Найданов Жаргал (Токчин)
2 место – Рахлецов Юрий (Амитхаша)

Абсолютное первенство среди мужчин
1 место – Максаров Цыбик (Урда-Ага)
2 место – Омоктуев Баир (Улан-Удэ)

Общий призовой фонд соревнований составил более 600 000 руб. Победителям и призёрам соревнований среди мужчин были учреждены денежные призы за I, II и III места с вручением дипломов, кубков, медалей и денежных вознаграждений в сумме 15000, 10000 и 5000 рублей соответственно. Победителям и призёрам абсолютного первенства среди мужчин присуждались I и II места с вручением дипломов, кубков, медалей и денежных вознаграждений в сумме 100000 рублей и 50000 рублей соответственно.

Победителям и призёрам соревнований среди юношей за I, II и III места вручались дипломы, кубки, медали и денежные вознаграждения в сумме 5000, 3000 и 2000 рублей соответственно. Победителям и призёрам абсолютного первенства по бурятской борьбе «Барилдаан» среди юношей за I и II места были вручены дипломы, кубки, медали и денежные вознаграждения в сумме 10000 рублей и 5000 рублей соответственно. Было предусмотрено награждение тренеров чемпионов соревнований среди юношей в разных весовых категориях в размере 1000 рублей.

Также всем призёрам будут вручены сертификаты спортивных магазинов города Читы на суммы 3000, 2000, 1000. руб. соответственно занятым местам, всего на 80 тысяч рублей. Специальные дополнительные призы за лучшее исполнение «танца орла» получили Содномдашиев Балто (Цокто-Хангил), Ешиев Зориг (Будалан), Дондоков Алдар (Угдан). Награда за лучшее исполнение «соло» ушла к Батоцыренову Очиру. «Лучшим ветераном» стал Жалсараев Владимир Болотович. Ещё один специальный поощрительный приз был вручён Намсараеву Алдару (Цаган-Оль).

Помимо чемпионата, гостям и жителям округа посчастливилось стать свидетелями и участниками большого события – освящения комплекса восьми ступ Алханая, посвящённого восьми благодеяниям Будды, строительство которых велось на пожертвования верующих. Возведение благословил Далай Лама XIV-ый. Освящение проводили Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев и ламы Буддийской традиционной Сангхи России. Также в рамках проведения спортивного состязания по бурятской борьбе был проведён межмуниципальный этнофестиваль «В нас сила земли забайкальской». На мероприятии прошли творческие выступления и презентации делегаций, выставки-продажи изделий мастеров народных промыслов и ремёсел, мастер-классы по направлениям. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
спорт национальная борьба борьба Агинский Бурятский округ Забайкальский край
 
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