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Иркутские тяжелоатлеты стали призёрами всероссийской спартакиады

Иркутские тяжелоатлеты стали призёрами всероссийской спартакиады
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Они завоевали две медали в финальных состязаниях

Спортсмены Иркутской области завоевали две медали на финальных соревнованиях по тяжёлой атлетике IX летней Спартакиады учащихся России. Соревнования проходили в прошлом месяце в Белгороде.

Среди девушек в весовой категории до 64 кг бронзовую награду выиграла зиминская спортсменка Кристина Кириллова. Её результат в рывке составил 65 кг, в толчке – 82 кг, в сумме двоеборья – 147 кг.

Среди юношей в весовой категории до 73 кг серебряным призёром стал иркутянин Александр Поляков с результатом в сумме двоеборья 276 кг. Из них в рывке Александр показал результат в 123 кг, в толчке – в 153 кг. На этих соревнованиях иркутский атлет впервые выполнил норматив мастера спорта России.

Кристина Кириллова тренируется в отделении тяжелой атлетики ДЮСШ имени Г.М. Сергеева в Зиме у Сергея Пугачева и Павла Блинова. Александр Поляков занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у тренера Александра Шишмарева. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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