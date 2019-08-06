В Бурятии утверждены правила туризма и отдыха в экозоне Байкала

Туристам запретили мыть автомобили, самовольно ставить палатки и рубить лес





Правительством Бурятии утверждены правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ), основной целью которых является обеспечение соблюдения предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду в бурятском сегменте ЦЭЗ БПТ.Как сообщает министерство туризма республики, принятый документ устанавливает основные принципы, направления, экологические и иные требования к организации туризма и отдыха в зависимости от расположения природных, природно-антропогенных и антропогенных объектов.В результате реализации правил будут упорядочены туристские потоки, обеспечено соблюдение норм рекреационных нагрузок, произойдёт восстановление ландшафта на территориях, характеризующихся в настоящее время высокой стадией дигрессии.В частности, туристам и отдыхающим в ЦЭЗ БПТ запрещается ездить и ставить транспорт в границах рыбоохранных и водоохранных зон вне дорог и специально оборудованных мест; самовольно устанавливать палатки и навесы вне специально отведённых для этого мест; мыть транспортные средства вне автомоек; складировать отходы вне урн и контейнеров; рубить лес и кустарник; собирать редкие и исчезающие растения и грибы; наносить надписи, граффити, расклеивать плакаты на природных объектах; загрязнять и засорять водные объекты; ходить по труднодоступным или опасным маршрутам без регистрации в поисково-спасательных отрядах. Также они обязаны бережно относиться к окружающей среде, соблюдать чистоту и общественный порядок, выполнять законные требования представителей государственных, муниципальных органов, дирекций особо охраняемых природных территорий и прочих уполномоченных лиц.