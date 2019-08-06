«Джеки Чан»: Житель Бурятии поражает пользователей Сети своими трюками











«Джеки Чан»

«Пересмотрел несколько раз! Круто! Ни разу такое не видел»

«Сплошной позитив»

«Такого я ещё точно не видел! Очень интересно получилось»

«Нереально круто»



Оказалось, что молодой человек является артистом Государственного цирка Бурятии, акробатом-вольтижёром. Учится он в Колледже искусств имени Чайковского.



- С первого семестра начал работать в цирке. Участвует в групповых акробатических номерах: таких, как скакалка, вольтиж. С начала работы в цирке побывал на гастролях коллектива в городах России. Участвовал в программах цирка «Шуу», «Легенды Байкала», «Девять ветвей» и др. С 5 класса мечтал выполнять акробатические трюки, - сообщается в официальной группе цирка в социальной сети.



Юноша отмечен благодарственным письмом руководства цирка Бурятии за успешные выступления на аренах российских городов.





Житель республики Арсалан Аюшеев выкладывает у себя на странице в «Инстаграме» ролики с эффектными и рискованными трюками, которые он выполняет на улицах, во дворах, в поле.Так, например, артист делает акробатические трюки с косой, прыгает с машины, дерева, крыши гаража и т.д.- Я делаю необычные видео, и я знаю, что вам понравится, потому что я делаю это от души, - пишет парень в соцсети.