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Дмитрий Певцов выступил перед сельской молодёжью Иркутской области

Дмитрий Певцов выступил перед сельской молодёжью Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области
По приглашению районного мэра он посетил традиционный молодёжный культурно-спортивный слёт

Со 2 по 4 августа в посёлке Большое Голоустное Иркутской области состоялся культурно-спортивный слёт молодёжи Иркутского, Слюдянского и Шелеховского районов, а также сборной Ново-Иркутской ТЭЦ. Всего на соревнования прибыли 15 сборных.

В этом году тема традиционного слёта была посвящена Году театра в России. Программа включала в себя творческие конкурсы «Визитка», «Вся наша жизнь – театр», «Шеф-повар», а также спортивные состязания – военно-спортивная полоса, эстафета, перетягивание каната и лазертаг. Согласно правилам, к участию допускались молодые люди от 18 до 35 лет. В каждой команде – 13 человек, включая капитана.

В результате напряженной борьбы в общекомандном зачёте среди муниципальных образований Иркутского района первое место заняла команда Хомутово «Медвежий гугол», второе – сборная Оёка «Люди моря», третьим стал «Позитив» из Горохово. В командном зачёте среди участников-новичков слёта победителями стали «Играчи прилетели» из Шелеховского района, второе место досталось команде «Лидер» из Слюдянского района, третьими стали сборная Ново-Иркутского ТЭЦ «Энерджайзер».

Победителей и призёров наградили кубками, грамотами и подарочными сертификатами. Для участников и гостей слёта по приглашению мэра Иркутского района Леонида Фролова выступил народный артист России Дмитрий Певцов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике региона.
молодежь слет Иркутская область
 
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