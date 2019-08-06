Иркутянка стала призёром в прыжках с шестом на чемпионате России

Она преодолела планку высотой 4 метра 61 сантиметр







Иркутская спортсменка, мастер спорта международного класса Ангелина Жук-Краснова заняла второе место в прыжках с шестом на чемпионате России по лёгкой атлетике, который с 24 по 27 июля проходил на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. Ангелина показала результат 4 метра 61 сантиметр.Золотую медаль чемпионата страны выиграла Анжелика Сидорова, выступающая за Москву и Чувашскую республику. Её результат составил 4 метра 86 сантиметров. Замкнула тройку призёров омская легкоатлетка Ирина Иванова с результатом 4 метра 56 сантиметров.Напомним, Ангелина Жук-Краснова является воспитанницей областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец». Её тренеры – Владимир Шульгин, Юрий Диденко и Сергей Порохин, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.