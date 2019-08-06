 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Августа

05 Августа

Популярное

Улан-удэнский силач поставил новый рекорд

Улан-удэнский силач поставил новый рекорд
Общество,  Фото:соцсети
Рафаэль Кулиев отправил видео с результатом экспертам Книги рекордов России

Силач из Улан-Удэ Рафаэль Кулиев установил очередной рекорд – он провисел на турнике с помощью средних пальцев рук более 2 минут. При этом вес атлета составляет свыше 80 кг.

- На рекорд решился, потому что это интересно, в первую очередь, для меня, так как этого никто и никогда не фиксировал. К такому результату я шёл очень долго и в процессе подготовки я разработал собственную методику по усилению пальцев. Я уверен, что этот рекорд не побьёт ни один топовый атлет. По крайней мере в категории свыше 80 кг - точно, ну, а кто весит меньше, то ему придется готовиться несколько лет, - сообщил «Байкал-Daily» Рафаэль Кулиев. 



Улан-удэнец отправил видеозапись, на которой запечатлён необычный спортивный результат, экспертам Книги рекордов России. После того, как пройдёт проверка, этот рекорд официально зафиксируют.

- Также отправил эту же заявку в международную Книгу рекордов. Считаю, что этот рекорд должен быть в Книге рекордов мира, - продолжил атлет.

Спортсмен, тренер уже трижды устанавливал рекорды России.

В первый раз он установил рекорд по подтягиваниям за один подход на двух пальцах. Рафаэлю Кулиеву удалось подтянуться 16 раз. В декабре 2018 года спортсмен сделал становую тягу штангой в 120 килограммов одной левой рукой, то есть он из полусогнутого положения потянул гриф с блинами к поясу.

В третий раз спортсмен попал в Книгу рекордов России, когда поднял одной рукой человека, весящего 86 килограммов.

Друг силача Виталий Савчук, который тоже надеется принять участие в «Русском ниндзе», попал в Книгу рекордов России за выполнение 104 двойных прыжков на скакалке за одну минуту.

Недавно два рекордсмена из Бурятии Рафаэль Кулиев и Виталий Савчук легко прошли испытания кастинга популярного экстремального шоу «Русский ниндзя».

- Наша задача сейчас просто ждать звонка и надеяться, что нас выберут и пригласят уже на съёмки. Я лично готов как никто пройти полосу, - отметил тогда Рафаэль Кулиев.

рекорд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На двух улицах в Улан-Удэ отключат светофоры
На двух улицах в Улан-Удэ отключат светофоры
Общество, 06.08.2019
Это связано с проведением ремонта 
После масштабной высадки деревьев в Улан-Удэ прижило 80 % саженцев
После масштабной высадки деревьев в Улан-Удэ прижило 80 % саженцев
Общество, 06.08.2019
В мэрии озвучили итоги программы озеленения 
Улан-удэнский силач поставил новый рекорд
Улан-удэнский силач поставил новый рекорд
Общество, 06.08.2019
Рафаэль Кулиев отправил видео с результатом экспертам Книги рекордов России
Пловец из Чечни установил новый рекорд на Байкале
Пловец из Чечни установил новый рекорд на Байкале
Общество, 06.08.2019
Заур Закраилов преодолел 55 км почти за сутки  
Завод «Улан-Удэстальмост» выставлен на торги за 755 млн
Завод «Улан-Удэстальмост» выставлен на торги за 755 млн
Общество, 06.08.2019
На продажу выставлен имущественный комплекс предприятия
В Забайкалье осудили многодетного отца за сбыт наркотиков
В Забайкалье осудили многодетного отца за сбыт наркотиков
Общество, 06.08.2019
Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима
Забайкалец украл телевизор у собутыльника
Забайкалец украл телевизор у собутыльника
Общество, 06.08.2019
Злоумышленник воспользовался тем, что приятель отвлёкся 
В Джидинском районе Бурятии продолжается работа по отсыпке насыпи
В Джидинском районе Бурятии продолжается работа по отсыпке насыпи
Общество, 06.08.2019
Ранее в сёлах района подтопило подполья, дворы жителей
Служебные собаки поймали улан-удэнца с марихуаной
Служебные собаки поймали улан-удэнца с марихуаной
Общество, 06.08.2019
Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Читинец украл телефон в торговом центре
Читинец украл телефон в торговом центре
Общество, 06.08.2019
Гаджет вытащил он из сумки, находящейся в продуктовой тележке
В Бурятии откроется Центр развития старообрядческой культуры
В Бурятии откроется Центр развития старообрядческой культуры
Общество, 06.08.2019
Центр расположится в Мухоршибирском районе 
В Бурятии разыскивают 16-летнюю девушку
В Бурятии разыскивают 16-летнюю девушку
Общество, 06.08.2019
При разговоре она может заикаться, представляться другим именем
За год в Бурятии бродячие собаки покусали 5 тысяч человек
За год в Бурятии бродячие собаки покусали 5 тысяч человек
Общество, 06.08.2019
Только в Улан-Удэ разгуливают около 8 тысяч бродячих псов 
Поисков-спасательный отряд из Бурятии выехал на учения
Поисков-спасательный отряд из Бурятии выехал на учения
Общество, 06.08.2019
За несколько дней добровольцев обучат методикам поиска и работе со специализированной аппаратурой

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^