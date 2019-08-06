Улан-удэнский силач поставил новый рекорд

Силач из Улан-Удэ Рафаэль Кулиев установил очередной рекорд – он провисел на турнике с помощью средних пальцев рук более 2 минут. При этом вес атлета составляет свыше 80 кг.
- На рекорд решился, потому что это интересно, в первую очередь, для меня, так как этого никто и никогда не фиксировал. К такому результату я шёл очень долго и в процессе подготовки я разработал собственную методику по усилению пальцев. Я уверен, что этот рекорд не побьёт ни один топовый атлет. По крайней мере в категории свыше 80 кг - точно, ну, а кто весит меньше, то ему придется готовиться несколько лет, - сообщил «Байкал-Daily» Рафаэль Кулиев.
Улан-удэнец отправил видеозапись, на которой запечатлён необычный спортивный результат, экспертам Книги рекордов России. После того, как пройдёт проверка, этот рекорд официально зафиксируют.
- Также отправил эту же заявку в международную Книгу рекордов. Считаю, что этот рекорд должен быть в Книге рекордов мира, - продолжил атлет.
Спортсмен, тренер уже трижды устанавливал рекорды России.
В первый раз он установил рекорд по подтягиваниям за один подход на двух пальцах. Рафаэлю Кулиеву удалось подтянуться 16 раз. В декабре 2018 года спортсмен сделал становую тягу штангой в 120 килограммов одной левой рукой, то есть он из полусогнутого положения потянул гриф с блинами к поясу.
В третий раз спортсмен попал в Книгу рекордов России, когда поднял одной рукой человека, весящего 86 килограммов.
Друг силача Виталий Савчук, который тоже надеется принять участие в «Русском ниндзе», попал в Книгу рекордов России за выполнение 104 двойных прыжков на скакалке за одну минуту.
Недавно два рекордсмена из Бурятии Рафаэль Кулиев и Виталий Савчук легко прошли испытания кастинга популярного экстремального шоу «Русский ниндзя».
- Наша задача сейчас просто ждать звонка и надеяться, что нас выберут и пригласят уже на съёмки. Я лично готов как никто пройти полосу, - отметил тогда Рафаэль Кулиев.