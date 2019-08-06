На Байкале пройдёт турнир по борьбе памяти Михаила Елбаскина

Призовой фонд турнира составит 600 тысяч рублей







Межрегиональный турнир по бурятской национальной борьбе памяти мастера спорта СССР, первого бурятского чемпиона РСФСР по вольной борьбе Михаила Елбаскина пройдёт на Ольхоне в бухте Сохтор с 9 по 11 августа. Планируется, что участие в соревнованиях примут более 500 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, республик Бурятия и Саха (Якутия).

Юноши 2002 года рождения и младше будут состязаться в девяти весовых категориях: 30, 35, 40, 45,50, 55, 60, 65, и свыше 75 кг. У мужчин старше 18 лет будут пять весовых категорий: 65, 75, 85, 95, и свыше 95 кг. Также будет разыграно абсолютное первенство среди всех участников турнира. Главным судьёй соревнований назначен Солтан Засеев.Программа соревнований:9 августа – день заезда, регистрация участников (ФСК «Байкал- спорт», село Еланцы);10 августа – взвешивание с 8:00 до 10:00 часов, начало соревнований в 11:00 часов;11 августа – финалы с 10:00 часов.Призовой фонд турнира составит 600 000 рублей. Абсолютный чемпион турнира среди мужчин получит денежный приз в размере 70 000 рублей, среди юношей – 30 000 рублей. Победителям и призёрам турнира, помимо денежных вознаграждений, также будут вручены специальные призы.По информации организаторов, традиционный турнир по вольной борьбе на призы Михаила Елбаскина проходил на его родине с 1996 по 2001 годы. Гостями турнира были такие именитые спортсмены, как двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Виликтон Баранников. Также турнир дал старт спортивной карьере многих именитых на сегодняшний день чемпионов. В них принимали участие Александр Богомоев (трёхкратный чемпион России, чемпион Европейских игр, обладатель кубка мира), Григорий Кожевников (чемпион Сурдлимпийских игр, чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира), Баир Омоктуев (четырёхкратный чемпион Европы, чемпион и призёр мировых чемпионатов по боевому самбо, признанный лучшим на Всемирных Играх единоборств).