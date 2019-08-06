Заур Закраилов преодолел 55 км почти за сутки
Пловец из Чечни Заур Закраилов установил новый мировой рекорд на Байкале.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 августа в 5 часов утра основатель керченского спортивно-патриотического клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов стартовали по маршруту село Выдрино – посёлок Листвянка (45 км). Команде удалось пройти половину дистанции, однако заплыв пришлось прервать из-за непогоды.
5 августа заплыв продолжился. Спортсмены стартовали рано утром из Листвянки Иркутской области, сегодня утром преодоление дистанции завершилось в селе Выдрино в Бурятии. Пловцы преодолели дистанцию от 45 до 55 километров чуть меньше чем за сутки.
Температура воды в озере холодная, она колеблется от 12 до 3 градусов тепла. За историческим заплывом наблюдала команда специалистов, в том числе им стал пловец-экстремал Андрей Бугай. Он вошёл в десятку сильнейших спортсменов планеты на чемпионате мира по зимнему плаванию на дистанции 200 метров брассом.
- Мы сделали это! – коротко написал Заур на своей странице в Instagram.
Изданию «Грозный» пловец сообщил, что состояние спортсменов удовлетворительное, несмотря на колоссальную нагрузку, которую они получили. Пловцы почти сутки находились в ледяной воде, останавливаясь только для подкрепления сил и совершения обязательной молитвы (намаз).
К заплыву Заур начал готовился около трёх месяцев.
Заплыв «За чистый Байкал» состоялся с целью привлечения внимания к проблеме загрязнения озера.
Пловец из Чечни установил новый рекорд на Байкале
Общество, Фото:
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