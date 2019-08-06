Также в ней приняли участие гости из Иркутской области
В селе Таловка Прибайкальского района Бурятии состоялась спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения региона.
Участие в состязаниях по игровым видам спорта приняли команды республиканской общественной организации молодых инвалидов «Гэрэл», республиканской общественной организации инвалидов центра деятельности «Отрадный сад» села Таловка, Иркутской областной общественной организации инвалидов «Семейная усадьба» и детского дома-интерната для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка».
В этом году по условиям спартакиады состав команд был смешанным, то есть в каждой команде были представители разных организаций инвалидов. Дети с удовольствием и азартом соревновались в различных конкурсах и эстафетах, что позволило им поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе, получить огромное удовлетворение и радость от достигнутых результатов и получить заслуженные награды.
Ещё одно знаменательное событие произошло в этот день: сразу после завершения спортивного мероприятия была оформлена гостевая семья для воспитанницы дома-интерната «Журавушка» Надюши. Девочка осталась в Таловке погостить у потенциальных родителей, которые, возможно, в ближайшем будущем станут для неё родными.
В Бурятии прошла спартакиада для детей-инвалидов
Общество, Фото:
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