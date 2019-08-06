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В Джидинском районе Бурятии продолжается работа по отсыпке насыпи

В Джидинском районе Бурятии продолжается работа по отсыпке насыпи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее в сёлах района подтопило подполья, дворы жителей 

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля на территории села Петропавловка Джидинского района грунтовыми водами подтопило 158 подполий домов. По уточнённым данным ещё 63 приусадебных участка подтопило за счёт выхода воды реки Джида.

В эти же дни в результате разлива реки подтопило село Джида. По состоянию на 5 августа, в населённом пункте подтопило подполья и участки 42 домов. На данный момент вода с участков ушла, остаётся только в подпольях. 

В селе Енхор грунтовыми водами подтопило подполья и приусадебные участки 11 домов. В настоящий момент уровень воды снижается, вода постепенно уходит.

По Джидинскому району были введены ограничения движения автотранспорта, касающиеся 7 населённых пунктов. Полностью были отрезаны от транспортного снабжения 2 населённых пункта - село Тохой и село Кырчелон сельского поселения «Оёрское». На данный момент со стороны населённого пункта Оёр подъезд к мосту восстановлен, остаётся до сих пор подтопленным подъезд со стороны села Тохой.

Как сообщал «Байкал-Daily», в настоящее время наблюдается снижение уровня воды в бассейне реки Джида (в среднем 28 см за последние 3 суток).
В населённых пунктах Джида и Петропавловка продолжаются аварийно-восстановительные работы. 

- Работа по отсыпке насыпи продолжается, отсыпано 1000 кубометров, задействовано 3 большегрузных автомобиля. Также организовано в Джидинском районе дежурство поисково-спасательного отряда Бурятской поисково-спасательной службы, которые укомплектованы плавательными средствами, готовы оказать при необходимости населению помощь, - сообщил на брифинге в правительстве заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев. 
 
Евгений Радикальцев отметил, что до снижения уровня воды в реке Джида спасатели оказывали жителям, оставшимся отрезанными от «большой земли», всю необходимую помощь. 

- Наши спасатели оказывали помощь по доставке продовольствия в отрезанные населённые пункты, переправке людей на «большую землю». Социальной службе оказывалась помощь – пенсию доставляли. Вся помощь, какая была необходима, жителям населённых пунктов оказывалась, проблем не возникало, - сказал Евгений Радикальцев. 
подтопление
 
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