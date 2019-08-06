Поисков-спасательный отряд из Бурятии выехал на учения



Команда поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» из Бурятии выехала на межрегиональные полевые учения в Красноярский край.



За несколько дней добровольцев обучат методикам поиска, работе с навигационным оборудованием и средствами связи, организации поисково-спасательных работ, наработке опыта для проведения учений. Все эти навыки, приобретённые во время учений, позволят эффективнее проводить работу по поиску пропавших людей в Бурятии.



Добровольцы поискового отряда достаточно востребованы. Нередко силовые структуры и родственники пропавших обращаются к ним за помощью. Только за 2018 год в Бурятии зарегистрировано 2605 сообщений о без вести пропавших людях, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики республики.

