Иркутянина с наркотиками задержали в аэропорту

При нём были «синтетика» и «травка»



В Иркутске осудили местного жителя за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.



В апреле он незаконно хранил при себе различные наркотические средства синтетического и растительного происхождения. Количество каждого из наркотических средств является значительным.



Наркотики были обнаружены и изъяты полицейскими во время прохождения входного контроля в аэровокзале внутренних авиалиний в аэропорту Иркутска.



- Учитывая, что обвиняемый совершил преступление будучи судимым за совершение особо тяжкого преступления, в период следования для исполнения наказания в виде принудительных работ, назначенных взамен не отбытой части наказания в виде лишения свободы, судом сделан вывод о том, что подсудимый представляет опасность для общества, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.