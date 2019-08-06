При нём были «синтетика» и «травка»
В Иркутске осудили местного жителя за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.
В апреле он незаконно хранил при себе различные наркотические средства синтетического и растительного происхождения. Количество каждого из наркотических средств является значительным.
Наркотики были обнаружены и изъяты полицейскими во время прохождения входного контроля в аэровокзале внутренних авиалиний в аэропорту Иркутска.
- Учитывая, что обвиняемый совершил преступление будучи судимым за совершение особо тяжкого преступления, в период следования для исполнения наказания в виде принудительных работ, назначенных взамен не отбытой части наказания в виде лишения свободы, судом сделан вывод о том, что подсудимый представляет опасность для общества, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Иркутянина с наркотиками задержали в аэропорту
Общество, Фото:
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При нём были «синтетика» и «травка»
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