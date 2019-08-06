Об этом сообщил Игорь Шутенков
В реке Селенге снижается уровень воды. По состоянию на 8 часов утра 6 августа составляет 197 см. Об этом написал на своей странице в Facebook и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Накануне уровень воды составлял 207 см.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сохраняется сложная паводковая ситуация. Жителей Левобережья Улан-Удэ просят быть готовыми к эвакуации и рекомендовали не употреблять воду из скважин и колодцев.
В Улан-Удэ выступили грунтовые воды, подтоплено 3 жилых дома и 151 подвал в домах горожан
В трёх сёлах республики введён режим ЧС из-за поднятия уровня воды в Селенге.
В Улан-Удэ снижается уровень воды в реке Селенге
Общество, Фото:
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