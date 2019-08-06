В школу в Бурятии не трудоустроили инвалидов по квоте

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии нарушался закон о квотировании рабочих мест для инвалидов.



Министерством социальной защиты населения республики одной из школ Кяхтинского района установлена квота для приёма на работу двух инвалидов. В нарушение закона в текущем году директор школы в районный центр занятости населения не представлял ежемесячную информацию о наличии вакантных должностей, созданных рабочих местах для трудоустройства инвалидов.



Руководителю образовательного учреждения внесено представление. После прокурорского вмешательства нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении за непредставление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом.



Суд оштрафовал должностное лицо, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.