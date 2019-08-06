Гаджет «выглядывал» из кармана брюк
Днём 2 августа 40-летний улан-удэнец, выпив спиртное, уснул на скамейке в районе бульвара Карла Маркса. Проснувшись через полчаса, мужчина обнаружил, что из кармана его джинсов пропал сотовый телефон. Ущерб составил 4,5 тысячи рублей.
Мужчина обратился в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался проживающий неподалёку 28-летний парень. У него изъяли украденное.
- Молодой человек признался, что по дороге в магазин заметил спящего прохожего и похитил «выглядывающий» из кармана его брюк телефон. Впоследствии он осуществил перевод почти 2,5 тысяч рублей с его счёта через «мобильный» банк,- сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Ранее злоумышленник был условно осуждён за кражу. На сегодня судимость погашена.
По факту кражи телефона возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи денег. Следствие продолжается.
Улан-удэнец украл у спящего на лавочке мужчины телефон
Общество, Фото:
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