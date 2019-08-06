По её вине выгорел гектар леса
В прокуратуру обратился руководитель Заудинского лесхоза Бурятии с заявлением о возмещении затрат, понесённых при тушении лесного пожара.
В мае 2019 года местная жительница во время выпаса скота вблизи леса бросила непогашенную сигарету на сухую траву. В результате произошёл пожар, который распространился на территорию леса площадью 1 га.
Женщину признали виновной за нарушение правил пожарной безопасности. Её оштрафовали на 5 тысяч рублей.
Пожар потушили силами Заудинского лесхоза. Понесённые затраты составили 69 400 рублей.
В суд был направлен иск о взыскании затрат с виновника, который был удовлетворён, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жительница Бурятии возместит затраты на тушение лесного пожара
Общество, Фото:
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