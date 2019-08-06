Жительница Бурятии возместит затраты на тушение лесного пожара

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

По её вине выгорел гектар леса



В прокуратуру обратился руководитель Заудинского лесхоза Бурятии с заявлением о возмещении затрат, понесённых при тушении лесного пожара.



В мае 2019 года местная жительница во время выпаса скота вблизи леса бросила непогашенную сигарету на сухую траву. В результате произошёл пожар, который распространился на территорию леса площадью 1 га.



Женщину признали виновной за нарушение правил пожарной безопасности. Её оштрафовали на 5 тысяч рублей.



Пожар потушили силами Заудинского лесхоза. Понесённые затраты составили 69 400 рублей.



В суд был направлен иск о взыскании затрат с виновника, который был удовлетворён, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.