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В Бурятии отца-одиночку осудили за наркотики

В Бурятии отца-одиночку осудили за наркотики
Общество,  Фото:pixabay.com
Отбывать наказание он будет, когда его дочь подрастёт

В середине июля жителя Кяхтинского района Бурятии признали виновным по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства в крупном размере». Его приговорили в 4 годам и 4 месяцам колонии особого режима.

Однако, в время судебного разбирательства выяснилось, что он является единственным родителем своей несовершеннолетней дочери, поскольку мать ребёнка лишена родительских прав.

- Суд пришёл к выводу, что реальное отбывание наказания мужчины негативным образом скажется на его несовершеннолетнем ребёнке, воспитанием которого он занимается один, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.

В этой связи суд отсрочил реальное лишение свободы до достижения его ребёнком четырнадцатилетнего возраста.
суд
 
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