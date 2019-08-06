По данным Бурятского гидрометцентра, 6 августа по республике местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ливни
Утром местами туманы. Ветер восточный 4-9, местами до 15 м/с. Температура днём 19-24, местами 25-30 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков, вечером и ночью в окрестностях города возможна гроза. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура днём 24-26 тепла
В Бурятии сегодня неустойчивая погода
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