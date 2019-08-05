В Улан-Удэ прошла пресс-конференция выбывших из предвыборной гонки кандидатов

Кандидаты в мэры, депутаты Горсовета обсудили некачественные подписи и другие причины отказа в регистрации
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля она сообщила о том, что не будет участвовать в выборах мэра Улан-Удэ. Причина была в том, что не удалось собрать нужное количество подписей избирателей.
- Я лично собирала подписи, ребята проходили процедуру проверки. Мы можем сказать уже сегодня, что данная процедура отсекает независимых кандидатов уже по сути своей. Она является как бы неким порогом, фильтром избыточным, который не нужен, не допуская до выборов людей и не давая возможность людям реализовать своё право выбрать того, кто им нравится, кто отражает их мнения и взгляды. До выборов непосредственно доходят люди, совершенно не имеющие никакого отношения ни к народу, ни к каким-то общественным институтам. И проходят дети чиновников, бизнесмены, криминал какой-то, - заявила Евгения Балтатарова.
«Если ты независим, у тебя нет никаких-то ресурсов и связей, то тебе никто не помогает, тебе не разъясняют твои права», также сказала она.
На пресс-конференцию пришли кандидаты в депутаты Горсовета, которые столкнулись, по их мнению, «с прорехами системы».
Так, кандидат в депутаты Горсовета по 9-му округу Владимир Пантелеев не смог зарегистрироваться, как он пояснил, из-за базы данных.
- У нас есть случай, когда человек прописан, в избирательном округе обладает активным избирательным правом, но в базах МВД он не значится, пишут, что не зарегистрирован, - отметила Евгения Балтатарова.
- Есть копия паспорта этого человека и письменное заявление о том, что просит засчитать подпись действительной, но, как показывает практика, в УИКе не принимают во внимание копии паспортов и заявления людей, мне, по крайней мере, сказали - идите в суд, - добавил Владимир Пантелеев.
Ещё один кандидат в депутаты Горсовета Алексей Семёнов, у которого нашли ошибки в листах для сбора подписей присоединился к высказываниям своих коллег.
- Очень жёсткий конечно же подписной фильтр. Настройки, естественно, находятся у власть имущих - можем настроить в одну сторону, можем настроить в другую. Все подписи, которые я предоставил, несмотря на инвалидность свою, сам обошёл пешком все 52 человека. К самим подписям претензий нет, но дата внесения подписи якобы написана одной рукой. Точно могу сказать нет. Поэтому считаю совершенно необоснованными претензии УИКа, - сказал Алексей Семёнов.
Другие же кандидаты в депутаты Горсовета посчитали, что сошедшие с предвыборных гонок люди отнеслись к сбору подписей «не очень серьёзно».
- Может быть, вы сами не очень серьёзно подошли к сбору подписей с точки зрения юридической подготовки, может быть, недостаточно политического опыта, - сказал зарегистрированный кандидат в депутаты Горсовета по 26-му округу Евгений Меньшиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», Евгению Меньшикову отказали в регистрации в кандидаты на кресло мэра Улан-Удэ из-за «некачественных» подписей. Меньшиков собирал подписи и как кандидат в депутаты Горсовета.
- Сам ходил по квартирам, достаточно качественные подписи, меня зарегистрировали вчера, - добавил он.
- Всё-таки надо объективно подходить к недовольствам, к нотам протеста. Объективности было мало, и в речи выступающих упоминалось о том, что сбор подписей - это дело трудное, то есть никто изначально не говорил, что вот так без подготовки, без должного инструктажа пойти и собрать даже такое небольшое количество подписей, как 48-52, легко и просто, а оказалось нелегко и просто. То есть нужна подготовка, нужна юридическая поддержка, нужно учитывать графологические моменты, знание людей, знание психологии, если всё это делать, то результат был бы. Выяснилось, что рабочему, домработнице, водителю трамвая и прочим достаточно сложно, - заметила Татьяна Никитина, самовыдвиженец, кандидат в депутаты Горсовета по округу № 17.
Своим мнением по поводу предвыборных баталий поделился блогер, адвокат Бэликто Дугаров.
- Здесь каждый излагает ту правду, которую он считает, по его мнению, правдой. А фактически я считаю то, что когда кандидат участвует в выборном процессе, собирает подписи, теряет личное время, средства, он надеется, что будет зарегистрирован. То есть ты уже морально настроен и потом получаешь отказ, и, конечно, ты воспринимаешь это всё как несправедливость и грубейшее нарушение закона. Сейчас рано говорить о том, что есть тут несправедливость или нет. Когда пройдут судебные процессы, когда вышестоящая избирательная комиссия рассмотрит, после этого можно говорить - где ошибка, а где справедливость, а где несправедливость, - сказал Бэликто Дугаров.
На пресс-конференции присутствовал и ещё один кандидат на кресло мэра Улан-Удэ, бывший зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры, экс-глава полпредства Бурятии, самовыдвиженец Мункожап Бадмаев, который сообщил о скором отказе в регистрации его кандидатуры.
- Сегодня либо завтра будет отказ в регистрации. Из списка так называемых ошибок - 10 человек, живой человек, по данным МЭС, он мёртв. Это значит, что мы все практически подписи будем отбивать. Есть итоговый протокол, по нему видно, что они подводят качество. В протоколе перечислены ошибки, которые должны меня снять с кандидатуры. По закону в течение десяти дней я должен оспорить это дело. Если смотреть с точки зрения юридических вопросов, то примерно в течение 10 дней мы вернёмся обратно в УИК, - сказал Мункожап Бадмаев.
Самовыдвиженец опроверг слухи о том, что он спойлер.
- Я независимый кандидат и иду сам. Недостаток информации порождает такие домыслы, - ответил он.
В свою очередь, зарегистрированный кандидат на кресло градоначальника Батодалай Багдаев обвинил Мункожапа Бадмаева в поддельных подписях.
- В ваших избирательных бюллетенях некая Бадмаева Любовь Васильевна 55 года рождения в 111 микрорайоне живёт, в доме 3, квартира 79. Почему дважды эта женщина ставила за вас подписи разными почерками? Сегодня ознакомился с вашим делом, папка 2, лист 24 и лист 20, - возмутился Багдаев.
«Я конкретно по этому лицу ничего сказать не могу», ответил ему Бадмаев.