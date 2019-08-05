В Улан-Удэ прошла пресс-конференция выбывших из предвыборной гонки кандидатов

Кандидаты в мэры, депутаты Горсовета обсудили некачественные подписи и другие причины отказа в регистрации





Ещё один кандидат в депутаты Горсовета Алексей Семёнов, у которого нашли ошибки в листах для сбора подписей присоединился к высказываниям своих коллег.



- Очень жёсткий конечно же подписной фильтр. Настройки, естественно, находятся у власть имущих - можем настроить в одну сторону, можем настроить в другую. Все подписи, которые я предоставил, несмотря на инвалидность свою, сам обошёл пешком все 52 человека. К самим подписям претензий нет, но дата внесения подписи якобы написана одной рукой. Точно могу сказать нет. Поэтому считаю совершенно необоснованными претензии УИКа, - сказал Алексей Семёнов.



Другие же кандидаты в депутаты Горсовета посчитали, что сошедшие с предвыборных гонок люди отнеслись к сбору подписей «не очень серьёзно».



- Может быть, вы сами не очень серьёзно подошли к сбору подписей с точки зрения юридической подготовки, может быть, недостаточно политического опыта, - сказал зарегистрированный кандидат в депутаты Горсовета по 26-му округу Евгений Меньшиков.



Как сообщал «Байкал-Daily», Евгению Меньшикову



- Сам ходил по квартирам, достаточно качественные подписи, меня зарегистрировали вчера, - добавил он.



- Всё-таки надо объективно подходить к недовольствам, к нотам протеста. Объективности было мало, и в речи выступающих упоминалось о том, что сбор подписей - это дело трудное, то есть никто изначально не говорил, что вот так без подготовки, без должного инструктажа пойти и собрать даже такое небольшое количество подписей, как 48-52, легко и просто, а оказалось нелегко и просто. То есть нужна подготовка, нужна юридическая поддержка, нужно учитывать графологические моменты, знание людей, знание психологии, если всё это делать, то результат был бы. Выяснилось, что рабочему, домработнице, водителю трамвая и прочим достаточно сложно, - заметила Татьяна Никитина, самовыдвиженец, кандидат в депутаты Горсовета по округу № 17.



Своим мнением по поводу предвыборных баталий поделился блогер, адвокат Бэликто Дугаров.



- Здесь каждый излагает ту правду, которую он считает, по его мнению, правдой. А фактически я считаю то, что когда кандидат участвует в выборном процессе, собирает подписи, теряет личное время, средства, он надеется, что будет зарегистрирован. То есть ты уже морально настроен и потом получаешь отказ, и, конечно, ты воспринимаешь это всё как несправедливость и грубейшее нарушение закона. Сейчас рано говорить о том, что есть тут несправедливость или нет. Когда пройдут судебные процессы, когда вышестоящая избирательная комиссия рассмотрит, после этого можно говорить - где ошибка, а где справедливость, а где несправедливость, - сказал Бэликто Дугаров.



На пресс-конференции присутствовал и ещё один кандидат на кресло мэра Улан-Удэ, бывший зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры, экс-глава полпредства Бурятии, самовыдвиженец Мункожап Бадмаев, который сообщил о скором отказе в регистрации его кандидатуры.



- Сегодня либо завтра будет отказ в регистрации. Из списка так называемых ошибок - 10 человек, живой человек, по данным МЭС, он мёртв. Это значит, что мы все практически подписи будем отбивать. Есть итоговый протокол, по нему видно, что они подводят качество. В протоколе перечислены ошибки, которые должны меня снять с кандидатуры. По закону в течение десяти дней я должен оспорить это дело. Если смотреть с точки зрения юридических вопросов, то примерно в течение 10 дней мы вернёмся обратно в УИК, - сказал Мункожап Бадмаев. - Очень жёсткий конечно же подписной фильтр. Настройки, естественно, находятся у власть имущих - можем настроить в одну сторону, можем настроить в другую. Все подписи, которые я предоставил, несмотря на инвалидность свою, сам обошёл пешком все 52 человека. К самим подписям претензий нет, но дата внесения подписи якобы написана одной рукой. Точно могу сказать нет. Поэтому считаю совершенно необоснованными претензии УИКа, - сказал Алексей Семёнов.Другие же кандидаты в депутаты Горсовета посчитали, что сошедшие с предвыборных гонок люди отнеслись к сбору подписей «не очень серьёзно».- Может быть, вы сами не очень серьёзно подошли к сбору подписей с точки зрения юридической подготовки, может быть, недостаточно политического опыта, - сказал зарегистрированный кандидат в депутаты Горсовета по 26-му округу Евгений Меньшиков.Как сообщал «Байкал-Daily», Евгению Меньшикову отказали в регистрации в кандидаты на кресло мэра Улан-Удэ из-за «некачественных» подписей. Меньшиков собирал подписи и как кандидат в депутаты Горсовета.- Сам ходил по квартирам, достаточно качественные подписи, меня зарегистрировали вчера, - добавил он.- Всё-таки надо объективно подходить к недовольствам, к нотам протеста. Объективности было мало, и в речи выступающих упоминалось о том, что сбор подписей - это дело трудное, то есть никто изначально не говорил, что вот так без подготовки, без должного инструктажа пойти и собрать даже такое небольшое количество подписей, как 48-52, легко и просто, а оказалось нелегко и просто. То есть нужна подготовка, нужна юридическая поддержка, нужно учитывать графологические моменты, знание людей, знание психологии, если всё это делать, то результат был бы. Выяснилось, что рабочему, домработнице, водителю трамвая и прочим достаточно сложно, - заметила Татьяна Никитина, самовыдвиженец, кандидат в депутаты Горсовета по округу № 17.Своим мнением по поводу предвыборных баталий поделился блогер, адвокат Бэликто Дугаров.- Здесь каждый излагает ту правду, которую он считает, по его мнению, правдой. А фактически я считаю то, что когда кандидат участвует в выборном процессе, собирает подписи, теряет личное время, средства, он надеется, что будет зарегистрирован. То есть ты уже морально настроен и потом получаешь отказ, и, конечно, ты воспринимаешь это всё как несправедливость и грубейшее нарушение закона. Сейчас рано говорить о том, что есть тут несправедливость или нет. Когда пройдут судебные процессы, когда вышестоящая избирательная комиссия рассмотрит, после этого можно говорить - где ошибка, а где справедливость, а где несправедливость, - сказал Бэликто Дугаров.На пресс-конференции присутствовал и ещё один кандидат на кресло мэра Улан-Удэ, бывший зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры, экс-глава полпредства Бурятии, самовыдвиженец Мункожап Бадмаев, который сообщил о скором отказе в регистрации его кандидатуры.- Сегодня либо завтра будет отказ в регистрации. Из списка так называемых ошибок - 10 человек, живой человек, по данным МЭС, он мёртв. Это значит, что мы все практически подписи будем отбивать. Есть итоговый протокол, по нему видно, что они подводят качество. В протоколе перечислены ошибки, которые должны меня снять с кандидатуры. По закону в течение десяти дней я должен оспорить это дело. Если смотреть с точки зрения юридических вопросов, то примерно в течение 10 дней мы вернёмся обратно в УИК, - сказал Мункожап Бадмаев.



Самовыдвиженец опроверг слухи о том, что он спойлер.



- Я независимый кандидат и иду сам. Недостаток информации порождает такие домыслы, - ответил он.



В свою очередь, зарегистрированный кандидат на кресло градоначальника Батодалай Багдаев обвинил Мункожапа Бадмаева в поддельных подписях.







- В ваших избирательных бюллетенях некая Бадмаева Любовь Васильевна 55 года рождения в 111 микрорайоне живёт, в доме 3, квартира 79. Почему дважды эта женщина ставила за вас подписи разными почерками? Сегодня ознакомился с вашим делом, папка 2, лист 24 и лист 20, - возмутился Багдаев.



«Я конкретно по этому лицу ничего сказать не могу», ответил ему Бадмаев.





