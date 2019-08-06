«Чистые игры» пройдут на берегу Байкала

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В играх победит тот, кто соберёт больше всего мусора с учётом требований раздельного сбора, отгадает все задания квеста



10 августа в селе Горячинск в Прибайкальском районе Бурятии пройдут «Чистые игры». Это командные соревнования по сбору и сортировке мусора на загрязнённой территории с использованием мобильных приложений с картами, рейтингами, чекинами, своеобразная альтернатива субботникам. Об этом сообщают организаторы состязаний в Сети.



Мероприятие является соревновательной игрой, к которой привлекаются местные жители, волонтёры, студенты, школьники, активисты, местный бизнес. В игре победит тот, кто соберёт больше всего мусора с учётом требований раздельного сбора, сделает лучшие фото-чекины, отгадает все задания квеста. Победители получат сувениры, а на финише всех участников ждёт пикник и концерт.



Для участия нужно собрать команду из 2-4 человек, зарегистрировать ее на сайте проекта, следить за новостями в группе мероприятия в соцсети.



Участникам надо прийти 10 августа к 11.00 часам на пляж Горячинска (из центра города Улан-Удэ будет налажен трансфер для всех желающих принять участие - необходимо заранее записаться в группе «ВКонтакте»).



Впервые «Чистые игры» были проведены в июле 2014-го года в Ленинградской области. С тех пор в рамках проекта было проведено 408 мероприятий в 205 городах России, а также Украины, Японии, Вьетнама, Индии и Нигерии, в которых поучаствовало 31 526 человек. Собрано более 631 тонны мусора, 50% из которого было отправлено в переработку.

