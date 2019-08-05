Ангарск отметит День физкультурника на восьми площадках

Основной фестиваль проведут в парке имени 10-летия города







Ангарск готовится к празднованию Дня физкультурника, который состоится 10 августа. В этот раз он пройдёт в парке имени 10-летия Ангарска и на спортивной площадке в 19 микрорайоне. Также ряд мероприятий состоятся на отдалённых территориях.Семейный фестиваль ГТО начнётся на аллее любви в 11:00 с разминки в стиле Strong zumba. Её сменят показательные вступления профессионального клуба смешанных единоборств «Сибирский медведь». А после торжественного чествования работников спорта, начнётся сдача нормативов ГТО, весёлые старты, эстафеты, конкурсы для детей.Спортивной программой фестиваля предусмотрены бег на 60, 2000 и 3000 метров, метание мяча, подтягивания, прыжки в длину, упражнения на пресс и другие. Зарегистрировавшиеся на сайте ГТО участники проекта получат уникальный идентификационный номер, по которому состоится розыгрыш.Местом проведения воркаут-турнира станет спортивная площадка в 19 микрорайоне. В состязаниях по подтягиванию на перекладине и отжиманию на брусьях могут участвовать любители здорового образа жизни с 2009 года рождения. Начало мероприятия в полдень, регистрация – за полчаса до начала. Победители получат сертификаты в спортивный магазин.Кроме того, в этот день запланирован ещё ряд мероприятий. В их числе – турнир по шашкам, который пройдёт во дворце ветеранов «Победа». В это же время на станции юных техников состоится турнир по шахматам.В Одинске пройдут турниры по пионерболу и футболу. Жители микрорайона Цементный могут принять участие в весёлых стартах, турнирах по футболу и стритболу. Весёлые старты, турнир по футболу состоятся в Савватеевке. Турнир по мини-футболу в это же время начнётся в Юго-Восточном. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.