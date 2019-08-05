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В Забайкалье набирают волонтёров на международные игры

В Забайкалье набирают волонтёров на международные игры
Общество,  Фото:pixabay.com
Детские спортивные игры состоятся в августе в Чите

В Забайкальском крае объявляется набор волонтёров на IX Международные детские спортивные игры. Соревнования юных спортсменов России, Китая и Монголии пройдут с 19 по 24 августа в Чите.

На играх добровольцам предстоит работать с командами: встречать и сопровождать их. Также от них ждут помощи судьям на спортивных объектах и поддержку организаторам. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.

Напомним, что в программе проведения одиннадцать видов спорта: лёгкая атлетика, вольная борьба, бокс, дзюдо, настольный теннис, волейбол, плавание, стрельба из лука, мини-футбол, баскетбол и национальная бурятская борьба «Барилдаан». Игры будут проходить в ФОК ЗабГУ «Университет», на стадионе «Локомотив», в зале греко-римской борьбы СШОР № 2. Открытие пройдёт на стадионе «Юность», закрытие – во Дворце молодёжи «Мегаполис-Спорт». Соревнования по плаванию состоятся в бассейне «Дельфин», стрельба из лука – на «Высокогорье».
спорт Международные детские игры волонтеры Забайкальский край Чита
 
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