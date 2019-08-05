Денис Мацуев откроет «Звёзды на Байкале»

В сентября в Иркутске пройдёт очередной международный музыкальный фестиваль







XIV Международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» состоится с 4 по 13 сентября в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Откроет фестиваль выступление пианиста Дениса Мацуева и скрипача Юлиана Рахлина с Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром, которым будет руководить знаменитый дирижёр Кристиан Ярви (США). Молодёжный оркестр был создан чуть больше года назад, но ему пророчат большое будущее. В составе коллектива 100 молодых исполнителей из 20 регионов страны возрастом от 22 до 28 лет. Они являются участниками всероссийской программы «Национальный молодёжный симфонический оркестр. Симфоническая академия». За год своего существования коллектив выступал с известнейшими дирижёрами. На фестивале он даст шесть концертов под управлением разных дирижёров – Кристиана Ярви, Александра Сладковского, Димитриса Ботиниса и выдающегося скрипача нашего времени, альтиста и дирижёра Юлиана Рахлина.- В этом году особенностью фестиваля станут два благотворительных концерта. Один из них даст Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Это их традиция, они обычно играют для студентов музыкальных учебных заведений. У нас это будет выступление для студентов и одарённых детей. Оно пройдёт 12 сентября. В этот же день состоится второй благотворительный концерт, его даст наш известный земляк, народный артист России, пианист Денис Мацуев. Доход от него будет направлен на нужды жителей районов Иркутской области, пострадавших от наводнения, – рассказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.В рамках «Звёзд на Байкале» состоятся выступления всемирно известных артистов. Так, 5 сентября на сцену выйдут примадонна мировой сцены, народная артистка РФ Хибла Герзмава и джазовый квартет Якова Окуня с программой «Классика и джаз». 7 сентября выступит оперная дива, заслуженная артистка Российской Федерации Альбина Шагимуратова (сопрано), солистка Мариинского театра, победительница Конкурса им. П.И. Чайковского. 10 сентября состоится концерт «Классика и джаз», солистами которого станут Денис Мацуев (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас), Александ Зингер (ударные), Дмитрий Ергин (баян), Валерий Пономарёв (труба).Сюрпризом для зрителей станет музыкально-анимационно-драматический перфоманс «Золотой петушок», созданный по мотивам сказки Александра Пушкина. Его покажут 9 сентября. Зрителей ждёт красочное представление – синтез оперной музыки Н.А. Римского-Корсакова, песочных картин-декораций и драматического повествования. В постановке задействованы солисты Московского академического Музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, Музыкального театра «Геликон-Опера», Московского театра «Новая опера» имени Е. Колобова, а также губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Илмара Лапиньша.В программе запланировано выступление победителей и лауреатов разных лет престижного музыкального конкурса им. П. И. Чайковского. В Иркутске выступят Хибла Герзмава (1994 год), Альбина Шагимуратова (2007 год), Денис Мацуев (1998 год), Александр Бузлов (дважды лауреат Конкурса им. П.И. Чайковского), Александр Гиндин (1994 год), а также победители и лауреаты последнего конкурса 2019 года. Также в рамках XIV Международного музыкального фестиваля академической музыки иркутяне познакомятся с целой плеядой юных пианистов – победителей V конкурса «Astana Piano Passion – 2019». Всего в «Звёздах на Байкале» примут участие 280 музыкантов. Ведущим концертов традиционно станет российский актёр и телеведущий Юлиан Макаров.Традиционно в рамках «Звёзд на Байкале» состоятся конкурсные прослушивания и отбор юных талантов Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» имени Н. Вороновой. 8 сентября в концертном зале Иркутской областной филармонии состоится выступление стипендиатов региона. Также в программе «Звёзд на Байкале» – мастер-классы известных музыкальных педагогов для молодых музыкантов. В 12 раз пройдет благотворительный аукцион «Нота До». Вырученные на аукционе средства пойдут на покупку музыкальных инструментов, ноутбуков, поездки на конкурсы юных талантливых детей Приангарья из малообеспеченных семей.