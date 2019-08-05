В Улан-Удэ дома подключают к горячему водоснабжению

Уже подключено более двухсот объектов
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 запущена в работу после плановой остановки в полном соответствии с установленными сроками. С 22 июля специалистами проведены необходимые ремонтные работы, направленные на контроль технического состояния оборудования станции, которые невозможно было провести без останова станции.
Как сообщил координатор по управлению деятельностью филиалов ПАО «ТГК-14» по Бурятии Владимир Кружихин, в выходные дни персонал был занят пусковыми операциями. К настоящему времени проведены послеремонтные испытания, запущен котлоагрегат №5 и турбогенератор №3, магистральные тепловые сети заполнены водой с заданными параметрами давления и температуры. Потребители Улан-Удэ подключаются к системе горячего водоснабжения поэтапно. По данным на 15:00 к системе горячего водоснабжения по тепломагистралям №1,3 и 4 (Железнодорожный район) из 496 объектов подключено 236.
- По Октябрьскому и Советскому районам в связи с ремонтом тепломагистралей подрядной организацией МУ «Улан-Удэстройзаказчик» у потребителей горячая вода появится позднее. Данные работы проводятся администрацией Улан-Удэ в рамках федеральных программ и не зависят от теплоэнергетиков,- сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14».
Специалисты ПАО «ТГК-14» постарались использовать все возможные схемы подключения по тепловым сетям максимального количества объектов. В зону отключений в связи с работами подрядчика МУ «Улан-Удэстройзаказчик» попадают следующие адреса. (Списки во вложении).
Жителям Улан-Удэ для получения информации о горячем водоснабжении необходимо, в первую очередь, обращаться в управляющие компании. В оперативном порядке они оповещаются о ситуации с ремонтами. Также информацию по ремонтным работам можно отследить на интерактивной карте ЖКХ.
ПАО «ТГК-14» обращается к потребителям с просьбой при обнаружении видимых повреждений на теплосетях сообщать в диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52.
В Улан-Удэ дома подключают к горячему водоснабжению
Общество, Фото:
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