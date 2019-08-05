В Бурятии отдыхающим в лагере детям рассказали о вреде наркотиков

Здесь прошла акция «Десант здоровья»



В лагере «Дружба» Заиграевского района республики прошла акция «Десант здоровья». С детьми была проведена профилактическая беседа о вреде наркотиков и последствиях их употребления. Здесь выступил медицинский психолог Марина Тышкенова из отдела профилактики республиканского наркодиспансера.



О своей спортивной карьере, достижениях и нелегком труде, ребятам рассказала Татьяна Андриевская - двукратная чемпионка Европы по стрельбе из лука, мастер спорта международного класса, серебряный призёр чемпионата мира и множественный призёр кубков мира по стрельбе из лука.



Также в лагере выступила четвёрка уличных атлетов, представляющих молодёжно-спортивную организацию «Street Workout» с силовыми акробатическими номерами.



- Участники акции «Десант здоровья» прививают ребятам, отдыхающим в детских оздоровительных лагерях, любовь к здоровому образу жизни и спорту, проводят профилактические беседы, мастер-классы и показательные выступления, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.

