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В Бурятии отдыхающим в лагере детям рассказали о вреде наркотиков

В Бурятии отдыхающим в лагере детям рассказали о вреде наркотиков
Общество, 
Здесь прошла акция «Десант здоровья»

В лагере «Дружба» Заиграевского района республики прошла акция «Десант здоровья». С детьми была проведена профилактическая беседа о вреде наркотиков и последствиях их употребления. Здесь выступил медицинский психолог Марина Тышкенова из отдела профилактики республиканского наркодиспансера.

О своей спортивной карьере, достижениях и нелегком труде, ребятам рассказала Татьяна Андриевская - двукратная чемпионка Европы по стрельбе из лука, мастер спорта международного класса, серебряный призёр чемпионата мира и множественный призёр кубков мира по стрельбе из лука.

Также в лагере выступила четвёрка уличных атлетов, представляющих молодёжно-спортивную организацию «Street Workout» с силовыми акробатическими номерами.

- Участники акции «Десант здоровья» прививают ребятам, отдыхающим в детских оздоровительных лагерях, любовь к здоровому образу жизни и спорту, проводят профилактические беседы, мастер-классы и показательные выступления, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии. 
лагерь
 
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