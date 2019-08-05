Работы выполнены на 40 улицах города
В Улан-Удэ проводятся работы по чистке ливневых канализаций. Уже проведены на 40 улицах - это 102, 113 микрорайоны (аккумуляционный бассейн), ул. Бабушкина (вблизи дома № 189), ул. Витебская, ул. Байдоновская, ул. Балтахинова, ул. Боевая, ул. Борсоева, ул. Ботаническая, ул. Гарнаева, ул. Дзержинского, ул. Добролюбова, ул. Жердева, ул. Заиграевская, ул. Иволгинская, ул. Калинина, ул. Ключевская, ул. Королева, ул. Антонова, ул. Гастелло, ул. Туполева, ул. Коллективная, ул. Комсомольская, ул. Краснодонская, ул. Куйбышева, ул. Ленина, Майская, ул. Музейная, ул. Октябрьская, ул. Петрова, ул. Революции 1905г., ул. Терешковой, ул. Трактовая, ул. Транспортная, ул. Трубачеева, ул. Цивилева, ул. Чайковского, ул. Чертенкова, ул. Шаляпина, ул. Щорса.
Для выполнения работ привлекалось 19 единиц спецтехники: 2 самосвала Фотон, 2 самосвала КамАЗ, 2 самосвала ЗИЛ, 1 МКДС, 1 автомашина ГАЗ-53, 3 вакуумные машины, 4 погрузчика, 1 экскаватор, 1 бульдозер, 1 ЗИЛ МДК, 1 каналопромывочная машина, сообщает управление по информационной политике.
В Улан-Удэ чистят ливнёвки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Работы выполнены на 40 улицах города
Мужчина приходил в гости
Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными
Пассажиров просят брать во внимание изменённое время
Профильная схема в Бурятии стартовала впервые
Потерпевший ждал на остановке автобус
Директора гипермаркета привлекли к административной ответственности
Одну из прочитанных книг он продал прохожему
«Вода остановилась, но работа продолжается, режим повышенной готовности не снят», отметили в мэрии Улан-Удэ
В турнире участие примут осуждённые из России, Бразилии, Англии, Армении, Белоруссии, Италии и США
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на такую инициативу
Молодой человек воровал вещи из автомобилей
Иностранец соврал о принадлежащей ему машине
Ущерб составил 17 тысяч рублей
В Улан-Удэ подтоплено 3 жилых дома, 151 подвал в домах горожан