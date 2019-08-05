В Улан-Удэ грузчик украл телефон у жительницы общежития

Мужчина приходил в гости



2 августа в полицию обратилась 55-летняя улан-удэнка, проживающая в общежитии.



Женщина рассказала, что неизвестный украл её телефон, оставленный на журнальном столике рядом со входом в комнату. При этом сама женщина находилась в помещении, открыв нараспашку для проветривания входную дверь.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний улан-удэнец, приходивший в гости к одному из жильцов.



Известно, что мужчина работает грузчиком на базе. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.