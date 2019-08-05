Мужчина приходил в гости
2 августа в полицию обратилась 55-летняя улан-удэнка, проживающая в общежитии.
Женщина рассказала, что неизвестный украл её телефон, оставленный на журнальном столике рядом со входом в комнату. При этом сама женщина находилась в помещении, открыв нараспашку для проветривания входную дверь.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний улан-удэнец, приходивший в гости к одному из жильцов.
Известно, что мужчина работает грузчиком на базе. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ грузчик украл телефон у жительницы общежития
Общество, Фото:
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