Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 августа в Северо-Байкальском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс, в Муйском районе ожидается 4 класс пожарной опасности.
Главное управление МЧС России по республике рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
- На период действия особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством, - отметили в пресс-службе Главного управления.
В районах Бурятии ожидается высокий класс пожарной опасности
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