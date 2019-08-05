Иркутск отпраздновал День Военно-морского флота

По улицам прошла праздничная колонна ветеранов и военнослужащих
В Иркутске отпраздновали День военно-морского флота России. Праздничная колонна, в состав которой вошли ветераны ВМФ, представители ветеранских общественных организаций, военнослужащие Иркутского гарнизона, школьники и студенты, жители Иркутска, прошла по улице Карла Маркса от дома офицеров до острова Юность.
На концертной площадке острова колонну поприветствовал мэр города Дмитрий Бердников. Глава вручил ветеранам благодарственные письма и памятные подарки. Для присутствующих организовали праздничный концерт с участием творческих коллективов Иркутска. По традиции состоялась церемония спуска в Ангару венка в память о погибших моряках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
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