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В детском лагере в Улан-Удэ открылась лесная смена

В детском лагере в Улан-Удэ открылась лесная смена
Общество,  Фото:Пресс-служба РАЛХ
Профильная схема в Бурятии стартовала впервые

В спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» в Улан-Удэ открылась первая в Бурятии профильная лесная смена «Сохраним планету», сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

Более 100 членов школьных лесничеств, победителей экологических соревнований и олимпиад собрались в лагере, чтобы активно и с пользой провести свой отдых. За 2 дня дети уже успели подружиться и подготовить выступления для представления.

- Мне тут очень нравится, с некоторыми ребятами мы уже встречались на слёте школьных лесничеств в прошлом году и на слёте в Иркутске. Тогда мы соперничали, а сейчас просто дружим, - рассказали члены школьного лесничества «Лесная сказка», Света и Снежана.

В течение 3-х недель юным лесоводам предстоит продемонстрировать свои знания в области экологии и лесного хозяйства, поучаствовать в соревнованиях и квестах, а также перенять опыт у специалистов-экологов и лесников.

- В прошлом году в Бурятии насчитывалось 12 школьных лесничеств, в этом году их уже 40. Ребятишки, юные лесники помогают старшему поколению сохранять, преумножать лесные богатства, участвуют в профилактических акциях, мероприятиях. Это говорит о том, что интерес у подрастающего поколения к сохранению природы растёт, - рассказал Дмитрий Баклашкин, и.о. руководителя РАЛХ. 
лесники РАЛХ
 
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