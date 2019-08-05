Директора гипермаркета привлекли к административной ответственности
Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку молочной продукции в гипермаркете «Маяк» в 5-м Советском переулке города Иркутска (владелец ООО «Красритейл»).
Выяснилось, что отсутствует должный контроль за условиями хранения молочной продукции, которые строго регламентируются изготовителем продукта. В частности, был нарушен температурный режим: молоко и молочные продукты хранились при температуре, не обеспечивающей сохранность качества.
В отношении директора гипермаркета возбуждено дело об административном правонарушении с наложением штрафа, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В иркутском гипермаркете с нарушением хранили молочную продукцию
Общество, Фото:
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