В иркутском гипермаркете с нарушением хранили молочную продукцию

Общество, Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Директора гипермаркета привлекли к административной ответственности



Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку молочной продукции в гипермаркете «Маяк» в 5-м Советском переулке города Иркутска (владелец ООО «Красритейл»).



Выяснилось, что отсутствует должный контроль за условиями хранения молочной продукции, которые строго регламентируются изготовителем продукта. В частности, был нарушен температурный режим: молоко и молочные продукты хранились при температуре, не обеспечивающей сохранность качества.



В отношении директора гипермаркета возбуждено дело об административном правонарушении с наложением штрафа, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.