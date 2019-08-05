В Чите завершился чемпионат края по стрельбе из лука

Забайкальцы забрали 5 медалей
На прошлой неделе на читинском стадионе «Высокогорье» состоялся чемпионат Забайкальского края по стрельбе из лука. В соревнованиях принимали участие 2 заслуженных мастера спорта, 11 мастеров спорта международного класса и 29 мастеров спорта России.
Места у спортсменов Забайкальского края распределились следующим образом. Чемпионом среди мужчин стал Бэлигто Цынгуев (тренер Б. Ц. Цынгуев). Второе место занял Болот Цыбжитов (тренер З. Д. Цыденов). Среди женщин «бронзу» получила Туяна Будажапова (тренер З. Д. Цыденов).
Среди микс-команд первое место выиграли Болот Цыбжитов и Туяна Будажапова. Обладателями серебряных медалей стали Бэлигто Цынгуев и Дарима Цыбикова (тренер Б. Б. Цынгуев). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта края.
Забайкальцы забрали 5 медалей
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