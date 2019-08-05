В Улан-Удэ ситуация на реке Селенга остаётся стабильной



Несмотря на это, спасатели и администрация Советского района продолжают работу по предупреждению паводковой ситуации. Уже проведена подсыпка дороги в СНТ «Судостроитель». По словам заместителя начальника управления по ЧС Улан-Удэ Дмитрия Фёдорова, местные жители также всячески оказывают помощь.



- Жителями «Судостроителя» в рамках профилактики по недопущению, минимизации последствий проводится вывоз своего имущества, вывоз детей, - рассказал Дмитрий Фёдоров.



Также на особом контроле находится СНТ «Ранет». На данный момент там зафиксировано поднятие грунтовых вод в 151 доме. В ДНТ «Весна» грунтовые воды подтопили 3 дома. В них вода в подполье поднялась до пола.



- 3 жилых дома, один пустой. Семья из другого дома уехала в Саган-Нур Мухоршибирского района. И третья семья в эвакуации не нуждается. Ситуация мониторится, туда ежедневно выезжают специалисты, - добавил Фёдоров.



Сейчас специалисты советуют Сейчас специалисты советуют не использовать грунтовую воду для приготовления пищи и технических нужд. На данный момент организован подвоз питьевой воды, работают 4 машины.



Также вчера был выполнен подворовой обход, пройдено более 2 тысяч дворов с общим количеством жителей более 4,5 тысяч. Специалисты раздали памятки и рассказали о складывающийся ситуации.



К работе были подключены и добровольческие силы. Волонтёры помогают пожилым и маломобильным людям подготовиться к возможному паводку.



В случае если вода выйдет из берегов и будет введён режим ЧС, для размещения людей будут предоставлены места в общежитиях учебных заведений и детских лагерях. Всего около 1300 мест. Достигнута договорённость и с торговыми сетями. В случае паводка они предоставят вещи первой необходимости.



К эвакуации людей готовы также городские маршруты. Всего 69 автомобилей.



- Работа по информированию населения продолжается. Шквал звонков есть, мы всё объясняем. Но как таковой угрозы вала и всего прочего, уже нет. Вода остановилась, но, тем не менее, работа продолжается, режим повышенной готовности не снят, - отметил глава администрации Советского района Максим Базаров.





2 августа в Улан-Удэ из-за повышения уровня воды в реке Селенга был введён режим повышенной готовности. На сегодня ситуация остаётся стабильной. На утро 5 августа уровень воды составил 207 см.