В Забайкалье прошёл этнофестиваль на Алханае

Свою культуру представили буряты, русские, хамниганы, казаки, семейские, татары и молдоване







4 августа более четырёх тысяч забайкальцев и гостей края приняли участие в этнофестивале-форуме на Алханае, где была представлена традиционная культура, промыслы и ремёсла этнических групп пяти приграничных районов Забайкальского края: Дульдургинского, Агинского, Могойтуйского, Кыринского, Акшинского.Для гостей фестиваля были представлены творческие номера фольклорных и народных коллективов. Среди них – «Булагта» Могойтуйского района, «Этигэл» Агинского района, «Елань» Акшинского района, «Жемчужина» Кыринского района, «Тоонто Нютаг» Дульдургинского района. В концерте приняли участие татарская и молдовская диаспоры.В рамках мероприятия работали выставки изделий мастеров народных промыслов и ремесёл агинских бурятов, русских, ононских хамниганов, забайкальских казаков, семейских и других этносов. На площадках прошли мастер-классы по изготовлению народных костюмов и изделий из конского волоса.Отметим, что в рамках проекта «В нас сила земли Забайкальской» в ближайшее время будет организована работа с образовательными учреждениями. В сентябре-октябре в школах пройдут встречи со школьниками, мастер-классы по бурятскому языку, народным играм и демонстрацией бурятской моды.Этнофестиваль организован в рамках проекта «В нас сила земли забайкальской», который реализуется на средства президентского гранта на сумму 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.